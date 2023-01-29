Автобус с гражданами Молдовы перевернулся в Румынии. Пострадали три человека

Автобус с гражданами Молдовы перевернулся в Румынии. Пострадали три человека

МИДЕИ сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий зарегистрированный в Молдове автобус перевернулся вблизи населённого пункта Берхечь уезда Галац. Согласно представленной информации, в салоне находились 8 молдавских граждан. Трое получили лёгкие ранения, они вне опасности. 

Ведомство отмечает, что обращений в связи с инцидентом в консульство Молдовы в Румынии не поступало.

Обстоятельства выясняются.

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