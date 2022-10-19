Автобус №19 и микроавтобус №184 на три дня изменят маршруты движения

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 19 по 21 октября дорожное движение на перекрёстке улиц Н. Димо и Т. Владимиреску будет полностью перекрыто в связи с ремонтом теплосетей.

В указанный период изменятся маршруты общественного транспорта.

Автобус №19

Туда: с ул. Н. Димо по ул. А. Руссо, Киев, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №184

Туда/обратно: с ул. Б. Воевод по ул. Киев, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы приносят извинения за доставленные неудобства и призывают объезжать указанный участок.

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