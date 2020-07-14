Австрия запретит авиарейсы из Молдовы до конца июля

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Власти Австрии запретят прямое авиасообщение с Молдовой и ещё рядом государств. Согласно постановлению министра здравоохранения этой страны, запрет будет действовать с четверга, 16 июля, до конца текущего месяца.

В список стран с высоким уровнем распространения коронавируса, составленный властями Австрии, вошли 18 государств. Среди них Болгария, Румыния, Молдова, все страны Западных Балкан, а также Египет. В то же время с 16 июля будут возобновлены авиарейсы из итальянской Ломбардии, передаёт unimedia.md.

Кроме того, австрийские власти продлили до конца июля запрет на авиасообщение с Россией, Белоруссией, Китаем, Великобританией, Ираном, Португалией, Швецией и Украиной, который должен был закончиться 15 июля.

Напомним, что ранее свои границы для граждан Молдовы закрыли, ссылаясь на высокий уровень распространения COVID-19, Италия и Венгрия.

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