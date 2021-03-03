Австрия ведёт переговоры по поставкам и производству российской вакцины

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Ещё одна страна Европы — Австрия — захотела производить вакцину “Спутник V” и начала переговоры по этому поводу.

Что касается российской вакцины “Спутник V”, то мы находимся в контакте. Я говорил по телефону с Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом, а также производственными компаниями в России, — рассказал австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, пишет lenta.ru, обсуждения в основном касаются двух вопросов. С одной стороны, Австрия задумалась о закупках вакцины в том случае, если её одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). С другой стороны, стороны обсуждают возможное производство вакцины в европейской стране.

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