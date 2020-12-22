Австрия передала Молдове партию дезинфицирующих средств

0

В мероприятии по получению помощи приняли участие министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, посол Австрийской Республики в РМ Стелла Аваллоне, представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич, а также руководители Центров размещения из Кишинёва и Оргеева.

Искренне благодарны за этот жест солидарности в период, когда все страны борются с пандемией COVID-19. Эта поддержка адресована бенефициарам и сотрудникам Центров долгосрочного размещения. Благодарю Австрию и Всемирную организацию здравоохранения за поддержку, – подчеркнула Виорика Думбрэвяну.

Около 1 000 литров дезинфицирующих средств будет распределено среди 7 учреждений временного размещения для взрослых и детей с ограниченными возможностями в Оргеевском районе, а также в муниципиях Кишинёв и Бельцы. Вскоре социальные учреждения также получат маски, перчатки и защитные халаты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.