Авиасообщение возобновлено. На сайте аэропорта заработало табло прилета и вылета

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Сегодня, 15 июня, полноценно заработал Международный аэропорт Кишинева, в котором до сих пор осуществлялись только чартерные рейсы. На официальном сайте вновь стало доступно онлайн-табло прилета и вылета.

Первый самолет вылетел сегодня в 05.00 в Париж. Также уже были осуществлены рейсы в Милан, Турин, два самолета вылетели в Москву.

Что касается прилета, первый самолет ждали сегодня в молдавской столице из Киева в 09.20, но он задерживается до 11.00. Следом ожидают рейсы из Москвы, Парижа и Милана.

С правилами, которые теперь нужно соблюдать в аэропорту, можно ознакомиться здесь.

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