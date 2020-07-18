Авиаперевозчики призывают пассажиров воспользоваться ваучерами за отменённые рейсы

Авиаперевозчики призывают пассажиров воспользоваться ваучерами за отменённые рейсы

Орган гражданской авиации РМ призывает авиапассажиров вместо возврата денег за отменённый рейс брать ваучер, чтобы воспользоваться им для другого рейса. А авиаперевозчикам рекомендуется проявить гибкость при предоставлении услуг – путём переноса дат рейсов без наложения штрафа либо посредством выдачи ваучеров в случае отказа пассажиров от посадки на рейсы в те страны, где для молдавских граждан введены ограничения на посещение.

Как передаёт ipn.md, ваучеры позволят пассажирам отправиться по тому же маршруту и при тех же условиях обслуживания, которые были предусмотрены при первоначальном бронировании. Авиаперевозчик должен будет в автоматическом порядке возместить потребителю, не позднее чем в 14-дневный срок, стоимость соответствующего ваучера по окончании срока его действия, если он остался неиспользованным. Это же относится и к возврату суммы, оставшейся в счёт этого ваучера, если он был использован частично.

В случае отмены рейса перевозчиком пассажиры могут выбрать между возвратом денег и альтернативным рейсом. Полное возмещение стоимости билетов должно быть произведено в течение 7 дней после запроса пассажира.

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