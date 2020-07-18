Авиаперевозчики призывают пассажиров воспользоваться ваучерами за отменённые рейсы

0

Орган гражданской авиации РМ призывает авиапассажиров вместо возврата денег за отменённый рейс брать ваучер, чтобы воспользоваться им для другого рейса. А авиаперевозчикам рекомендуется проявить гибкость при предоставлении услуг – путём переноса дат рейсов без наложения штрафа либо посредством выдачи ваучеров в случае отказа пассажиров от посадки на рейсы в те страны, где для молдавских граждан введены ограничения на посещение.

Как передаёт ipn.md, ваучеры позволят пассажирам отправиться по тому же маршруту и при тех же условиях обслуживания, которые были предусмотрены при первоначальном бронировании. Авиаперевозчик должен будет в автоматическом порядке возместить потребителю, не позднее чем в 14-дневный срок, стоимость соответствующего ваучера по окончании срока его действия, если он остался неиспользованным. Это же относится и к возврату суммы, оставшейся в счёт этого ваучера, если он был использован частично.

В случае отмены рейса перевозчиком пассажиры могут выбрать между возвратом денег и альтернативным рейсом. Полное возмещение стоимости билетов должно быть произведено в течение 7 дней после запроса пассажира.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.