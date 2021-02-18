“Avia Invest” проиграла в КС и обязана и далее переводить половину аэропортового сбора в госбюджет

“Avia Invest” проиграла в КС и обязана и далее переводить половину аэропортового сбора в госбюджет

Конституционный суд отклонил ходатайство компании о приостановлении некоторых положений Закона “О фонде поддержки населения”, согласно которым половина аэропортового сбора переводится в госбюджет. Таким образом, фирма обязана производить данные выплаты и далее, пишет deschide.md. 

Напомним, в июле прошлого года парламент поддержал инициативу правительства о том, чтобы переводить в бюджет 50% аэропортового сбора, взимаемого Avia Invest с каждого пассажира. 4,5 евро из 9 евро направляются в Фонд поддержки населения и идут на нужды социально уязвимых граждан нашей страны.

– Одна из серьёзных побед Игоря Додона и правительства Кику. 50% аэропортового сбора идёт в казну. Это и есть борьба с коррупцией и деолигархизация, а не голосование за концессию аэропорта и встречи с Ротшильдом в посольстве США, – прокомментировал решение КС депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя. 

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