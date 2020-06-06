Аварийные бригады “Apă-Canal Chișinău” будут работать в непрерывном режиме

0

С 6 по 8 июня диспетчерский отдел АО „Apă-Canal Chișinău”, аварийные бригады, а также другие представители предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу процессов водоснабжения и водоотведения, будут работать по обычному графику.

Как отмечают в ведомстве, обращения по телефонам диспетчерской службы 022-256-666 будут прослушиваться постоянно. Чтобы действовать оперативно, количество аварийных бригад будет сохранено. Таким образом, даже в выходные дни по десять бригад будут работать над устранением неполадок в системе водоснабжения и по три бригады – в сетях канализации, передаёт ipn.md.

Кроме того, в диспетчерском офисе две бригады будут работать по сетям водоснабжения и две – по канализационным сетям. При необходимости число бригад может быть увеличено с использованием специализированного оборудования и технических средств.

В связи с тем, что в эти дни будет приостановлено движение общественного транспорта, “Apă-Canal Chișinău” предоставит свой транспорт сотрудникам компании, работающим посменно.

Поставщик услуг по водоснабжению и канализации заверяет в быстрой и оперативной работе аварийных бригад, так что все поломки или неисправности в системах будут устранены своевременно, поэтому клиенты смогут воспользоваться услугами компании по оптимальным параметрам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.