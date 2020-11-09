Аварийную многоэтажку в Атаках снесли

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По данным ГИЧС, работы по сносу здания полностью завершились 8 ноября.

Теперь предстоит эвакуировать отходы с места работ. Для этого будет задействовано 5 самосвалов.

Напомним, 19 июня прошлого года в Атаках обрушилась часть 9-этажного жилого дома. Тогда провели работы по сносу одного из подъездов, а позже было принято решение о демонтаже и второго. Для этого правительство выделило 2,2 млн леев.

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