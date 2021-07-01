Авария в Вадул-луй-Водэ: пьяный водитель врезался в опору ЛЭП

Авария в Вадул-луй-Водэ: пьяный водитель врезался в опору ЛЭП

Инцидент произошёл накануне на улице Плопилор. 

По данным полиции, за рулём автомобиля марки Volkswagen находился 61-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору ЛЭП, передаёт protv.md.

Полиция предполагает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были взяты биопробы. Нарушителю грозит штраф в размере 1500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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