Авария в Вадул-луй-Водэ: пьяный водитель врезался в опору ЛЭП

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Инцидент произошёл накануне на улице Плопилор.

По данным полиции, за рулём автомобиля марки Volkswagen находился 61-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору ЛЭП, передаёт protv.md.

Полиция предполагает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были взяты биопробы. Нарушителю грозит штраф в размере 1500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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