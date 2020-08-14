Авария в Унгенах: спасатели доставали водителя из смятого об дерево авто

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Серьёзное ДТП произошло этим утром в Унгенском районе – между населёнными пунктами Резина и Четирень. По данным ГИЧС, автомобиль Volkswagen Passat вылетел на обочину и врезался в дерево.

В результате 26-летний водитель застрял в искорёженной машине. Прибывшая к месту происшествия бригада спасателей помогла высвободить мужчину.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в районную больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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