Авария в Унгенах: спасатели доставали водителя из смятого об дерево авто

Авария в Унгенах: спасатели доставали водителя из смятого об дерево авто

Серьёзное ДТП произошло этим утром в Унгенском районе – между населёнными пунктами Резина и Четирень. По данным ГИЧС, автомобиль Volkswagen Passat вылетел на обочину и врезался в дерево.

В результате 26-летний водитель застрял в искорёженной машине. Прибывшая к месту происшествия бригада спасателей помогла высвободить мужчину.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в районную больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md