Авария в Тирасполе: водитель потерял сознание за рулём

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ДТП произошло накануне. Volkswagen выехал на встречку и врезался в маршрутку. Водитель был без сознания.

Прибывшие на место происшествия врачи привели его в чувство, оказали необходимую медицинскую помощь. 38-летний мужчина, который находился за рулём легковушки, рассказал, что во время движения потерял сознание и, как следствие, контроль над управлением машиной. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители призывают водителей воздерживаться от поездок в авто при недомогании или усталости. Лучше обратиться за помощью к врачам, родным или коллегам. Это позволит избежать неблагоприятных последствий.

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