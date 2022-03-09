Авария в Тирасполе: водитель уснул за рулём и врезался в дерево

Авария в Тирасполе: водитель уснул за рулём и врезался в дерево

ДТП произошло 8 марта. Opel выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

За рулём находился 20-летний водитель. Молодой человек получил ушибы и ссадины, от госпитализации отказался, пишет mvdpmr.org.

Автовладелец рассказал: ехал с ночной смены и, вероятно, уснул за рулём. Opel получил механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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