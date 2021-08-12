Авария в Тирасполе: на перекрёстке столкнулись грузовик и “скорая”

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ДТП случилось сегодня на перекрёстке улиц Шевченко и 25 Октября.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, бригада скорой помощи с включёнными спецсигналами везла тяжело больного пациента в госпиталь инвалидов. На перекрёстке для “скорой” горел красный сигнал светофора. Однако неотложка продолжила движение, поскольку пациенту требовалась срочная медпомощь.

Далее, со слов водителя “скорой”, внезапно на перекрёстке появилась фура. Уходя от столкновения, он выехал за пределы проезжей части и врезался в скамейку. Водитель грузовика затормозил в последний момент. С его слов, сирену он не слышал, двигался на зелёный. Однако очевидцы ДТП говорят, что неотложку было слышно ещё с площади.

Автомобиль скорой помощи получил механические повреждения. Никто не пострадал. Пациента в госпиталь доставили на другой машине.

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