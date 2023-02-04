Авария в Сынжерей: грузовик сбил мужчину

Авария в Сынжерей: грузовик сбил мужчину

Серьёзная авария произошла накануне на трассе R-6.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 40-летний водитель грузовика с полуприцепом сбил 27-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги. Пешеход получил множественные травмы, его доставили в больницу, пишет echipa.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md