Авария в Сынжерей: грузовик сбил мужчину

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Серьёзная авария произошла накануне на трассе R-6.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 40-летний водитель грузовика с полуприцепом сбил 27-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги. Пешеход получил множественные травмы, его доставили в больницу, пишет echipa.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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