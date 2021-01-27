Авария в столице: подросток попал под троллейбус

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16-летний пешеход пострадал в ДТП с участием троллейбуса. Инцидент произошёл этим утром на бульваре Траян.

Пресс-секретарь муниципальной полиции Светлана Скрипник сообщила, что несовершеннолетнего сбил троллейбус №2. Подросток переходил дорогу по правилам. К счастью, он не пострадал, пишет unimedia.info.

Водителю троллейбуса грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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