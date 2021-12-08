Авария в сердце столицы: автобус врезался в припаркованные автомобили (ФОТО)

Авария в сердце столицы: автобус врезался в припаркованные автомобили (ФОТО)

Инцидент произошёл на пересечении улиц Василе Александри и Григоре Уреке.

Водитель автобуса наехал на несколько припаркованных вдоль дороги автомобилей. В результате было повреждено 12 автомобилей, пишет publika.md.

В зоне аварии образовались пробки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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