Авария в Рыбнице: водитель “Волги” сбил человека

Авария в Рыбнице: водитель “Волги” сбил человека

ДТП произошло накануне вечером на улице Чернышевского. Со слов 65-летнего водителя ГАЗ-3110, силуэт человека на дороге он увидел в тот момент, когда разминулся со встречной машиной. Пешеход шёл посреди проезжей части.

Избежать наезда водителю не удалось. Пострадавшего, 47-летнего мужчину, госпитализировали в реанимационное отделение Рыбницкой больницы. Врачи диагностировали у него тяжёлую открытую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По предварительным данным, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. На участке улицы, где произошла авария, есть тротуары. По факту ДТП проводится разбирательство.

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