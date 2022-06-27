Авария в Рыбнице: машина врезалась в отбойник и несколько раз перевернулась

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В воскресенье на объездной дороге в Рыбнице Toyota сначала врезалась в отбойник, а после вылетела за пределы дороги и несколько раз перевернулась.

Из кювета машину извлекли с помощью спецтехники. В авто находился только 21-летний водитель. Молодого человека увезла “скорая”. Предварительно у него черепно-мозговая травма, переломы рёбер и гематомы мягких тканей, пишет mvdpmr.org.

Toyota Prius получила значительные механические повреждения, восстановлению она не подлежит.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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