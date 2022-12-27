Авария в Приднестровье: автомобиль несколько раз перевернулся

Серьёзное ДТП произошло накануне на 23 км автодороги Тирасполь-Каменка, в районе поворота на село Спея. “Мерседес” съехал с проезжей части в кювет, затем его снова вынесло на дорогу, где он несколько раз перевернулся.
За рулём находился 40-летний водитель. Он проигнорировал предупреждающие дорожные знаки, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением на повороте.
Очевидцы ДТП вызвали “скорую”, правоохранителей и спасателей. Последние отключили клеммы аккумулятора, закрыли газовые баллоны и отбуксировали авто с проезжей части.
Водителя госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы Григориополя с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом рёбер и ссадинами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По результатам медосвидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. Согласно акту, в выдыхаемом им воздухе было 1,305 мг/л алкоголя.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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