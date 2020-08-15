Авария в Оргееве: машины “всмятку” и четверо раненых (ФОТО)

Авария в Оргееве: машины “всмятку” и четверо раненых (ФОТО)

Серьёзное ДТП произошло сегодня днём в Оргееве. Две машины были сильно повреждены, а четверо человек – ранены.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу. Она сообщила, что 54-летний водитель автомобиля Dacia Duster ехал по трассе Оргеев-Калараш с превышением скорости. В результате он “догнал” автомобиль Nissan Almera, и тот вылетел в кювет.

Оба водителя и двое пассажиров, один из которых – несовершеннолетний, были доставлены в районную больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

 

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