Авария в Оргееве: машины “всмятку” и четверо раненых (ФОТО)

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Серьёзное ДТП произошло сегодня днём в Оргееве. Две машины были сильно повреждены, а четверо человек – ранены.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу. Она сообщила, что 54-летний водитель автомобиля Dacia Duster ехал по трассе Оргеев-Калараш с превышением скорости. В результате он “догнал” автомобиль Nissan Almera, и тот вылетел в кювет.

Оба водителя и двое пассажиров, один из которых – несовершеннолетний, были доставлены в районную больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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