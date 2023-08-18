Авария в Новых Аненах: шесть человек госпитализированы

Авария произошла вчера недалеко от села Новотроицкое.
Предварительно установлено, что 65-летний мужчина, водитель микроавтобуса Mercedes, нарушил ПДД и пошёл на обгон трактора с прицепом. Вписаться не удалось, миикроавтобус ударился о борт прицепа трактора, пишет gagauzinfo.md.
В результате удара обе транспортные единицы перевернулись, трактор вылетел с дороги. Оба водителя, а также четыре пассажира микроавтобуса были доставлены в больницу.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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