Авария в Новых Аненах: фура врезалась в автобус с пассажирами

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ДТП произошло накануне в селе Цынцарены Новоаненского района.

По данным полиции, за рулём автобуса рейса “Новые Анены – Кишинёв” находился 54-летний мужчина. Водитель решил остановиться, поэтому прижался к правому краю дороги. В этот момент в него сзади врезалась фура, которой управлял 50-летний мужчина. В автобусе находились 8 пассажиров, передаёт protv.md.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Полиция установила, что оба водителя были в трезвом состоянии.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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