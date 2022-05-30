Авария в Кицканах: водителя доставили в больницу с открытым переломом

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ДТП произошло накануне на улице 50 лет Октября.

Водитель автомобиля Opel выезжал с придомовой территории. В этот момент по улице ехала Audi. Произошло столкновение. От удара синюю легковушку отбросило в столб, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В результате ДТП пострадал водитель Audi. Его с открытым переломом надколенника доставили в больницу. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь 22-летнему молодому человеку и отпустили на амбулаторное лечение.

У машин серьёзные механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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