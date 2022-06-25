Авария в Каменке: автомобиль перевернулся и врезался в забор

Авария в Каменке: автомобиль перевернулся и врезался в забор

ДТП произошло накануне на улице Котовского.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, Toyota на повороте перевернулась и врезалась в забор частного дома. В момент аварии за рулём был 35-летний мужчина, рядом с ним – его 43-летний приятель. У пассажира ушибленная рана головы. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Сам водитель был трезв и в результате ДТП не пострадал. По данному факту проводится разбирательство.

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