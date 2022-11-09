Авария в Яловенах: водителя и пассажира из салона машины достали спасатели

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ДТП произошло накануне вечером.

По информации ГИЧС, автомобиль Nissan вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель и пассажир застряли в салоне повреждённого автомобиля.

На место ЧП прибыли две бригады спасателей. Из машины вытащили 24-летнего молодого человека и 23-летнюю девушку, их доставили в больницу.

Причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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