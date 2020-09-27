Авария в Хынчештах: перевернулся мотоциклист

Авария в Хынчештах: перевернулся мотоциклист

18-летний юноша был госпитализирован вчера после того, как мотоцикл, которым он управлял, перевернулся. Инцидент произошел в селе Немцень Хынчештского района. 

По предварительной информации, молодой человек существенно превысил скорость движения, но не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с трассы и перелетел через мост. Парню оказали помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Обстоятельства выясняются, пишет protv.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md