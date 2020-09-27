Авария в Хынчештах: перевернулся мотоциклист

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18-летний юноша был госпитализирован вчера после того, как мотоцикл, которым он управлял, перевернулся. Инцидент произошел в селе Немцень Хынчештского района.

По предварительной информации, молодой человек существенно превысил скорость движения, но не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с трассы и перелетел через мост. Парню оказали помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Обстоятельства выясняются, пишет protv.md.

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