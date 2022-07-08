Авария в Дубоссарах: водителя ослепило солнце

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером. Столкнулись Mercedes и Audi.

Водитель микроавтобуса – 29-летний мужчина – пояснил: во время движения его ослепило солнце, он на мгновение потерял контроль над управлением, машина выехала на встречку. За рулём легковушки была 28-летняя автоледи. По её словам, она не успела среагировать и уйти от столкновения.

У обоих авто механические повреждения. Пострадавших нет.

В отношении мужчины сотрудники составлен протокол. Ему грозит штраф либо лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

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