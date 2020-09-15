Авария в Дубоссарах: водитель снял номера и скрылся c места происшествия

Авария в Дубоссарах: водитель снял номера и скрылся c места происшествия

В селе Койково Дубоссарского района “Жигули” врезались в дерево. Водителя в машине правоохранители не обнаружили, номеров на транспортном средстве тоже не оказалось.

Как выяснилось, ВАЗ несколько месяцев назад был продан. Новый 21-летний собственник управлял им по доверенности и совершил ДТП, пишет mvdpmr.org.

Чтобы его не нашли, молодой человек снял с авто номера и отправился к другу ночевать. Там его и застали сотрудники ГАИ.

Разбирательство по факту аварии продолжается.

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