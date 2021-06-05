Авария в Бричанах: водитель попал в больницу после столкновения с прицепом (ФОТО)

Авария в Бричанах: водитель попал в больницу после столкновения с прицепом (ФОТО)

Инцидент произошёл накануне на трассе M-5. 

По данным полиции, 51-летний житель Бричанского района ехал на автобусе с прицепом. На крутом повороте мужчина не справился с управлением. Его прицеп оказался на встречной полосе и зацепил автомобиль Fiat Doblo, за рулём которого находился 32-летний житель Единец. В легковушке в качестве пассажира также был 16-летний подросток.

В результате аварии водитель Fiat получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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