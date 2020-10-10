Авария в Бендерах: машины “всмятку”, два человека погибли

Авария в Бендерах: машины “всмятку”, два человека погибли

ДТП произошло на площади Героев. Столкнулись автомобили Audi и Volkswagen Passat.

В результате аварии погибли 45-летний водитель и 46-летняя женщина-пассажир, которые находились в автомобиле Volkswagen. Водитель Audi доставлен в больницу. По данным пресс-службы МВД Приднестровья, удар был такой силы, что из искорёженной машины тела извлекли с помощью спецтехники аварийно-спасательного отряда.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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