Авария в Бельцах: водитель выехал на встречку, двое пострадавших

Авария в Бельцах: водитель выехал на встречку, двое пострадавших

Два человека попали в больницу после лобового столкновения двух авто. ДТП произошло накануне на объездной дороге в Бельцах.

Как сообщила для unimedia.info пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанов, 26-летняя женщина за рулём Ford Fiesta не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda Superb. Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Тест на алкоголь показал, что они были трезвы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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