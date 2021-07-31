Авария в Бельцах: водитель врезался в ограждение и чудом не пострадал

Авария в Бельцах: водитель врезался в ограждение и чудом не пострадал

Этим утром на кольцевой дороге в Бельцах произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, 26-летний житель Сынжерейского района на автомобиле Dacia Duster ехал по трассе. Он не справился с управлением и врезался в ограждение, пишет deschide.md.

В результате ДТП водитель не пострадал, повреждено лишь транспортное средство. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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