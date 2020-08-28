Авария в Аненах: нетрезвую мать с четырьмя детьми госпитализировали

Авария в Аненах: нетрезвую мать с четырьмя детьми госпитализировали

Серьёзное ДТП произошло ночью у села Троица Ноуэ в Новоаненском районе. Мать и четверо детей попали в больницу.

По данным полиции, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла телегой. В какой-то момент сзади в нее влетел автомобиль Volskwagen. 30-летний водитель последнего рассказал, что его ослепило фарами встречной машины.

В результате удара женщину и её детей госпитализировали. К счастью, травмы оказались незначительными, передаёт publika.md.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

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