Авария в Аненах: нетрезвую мать с четырьмя детьми госпитализировали

0

Серьёзное ДТП произошло ночью у села Троица Ноуэ в Новоаненском районе. Мать и четверо детей попали в больницу.

По данным полиции, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла телегой. В какой-то момент сзади в нее влетел автомобиль Volskwagen. 30-летний водитель последнего рассказал, что его ослепило фарами встречной машины.

В результате удара женщину и её детей госпитализировали. К счастью, травмы оказались незначительными, передаёт publika.md.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.