Авария у въезда в Гагаузию: что известно о состоянии пострадавших детей

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Пресс-секретарь Центра матери и ребёнка Максим Казаку рассказал, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие в страшном ДТП у въезда в Гагаузию.

По его словам, пишет gagauzinfo.md, обе девочки – 3 и 7 лет – находятся в реанимационном отделении.

Трёхлетней девочке сделали операцию, она чувствует себя немного лучше. У другой девочки состояние всё ещё тяжёлое, но стабильное, – отметил Казаку.

Напомним, авария произошла у северного въезда в Гагаузию вечером 20 июня. Из-за превышения скорости одним из водителей столкнулись BMW и Peugeot. Две женщины, из которых одна была беременна, погибли. Ещё четыре человека, из которых двое – дети, были госпитализированы.

Открыто уголовное дело. Виновному в ДТП 30-летнему водителю из Комрата грозит до 10 лет тюрьмы.

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