Авария с участием трёх машин произошла в Бричанах: есть пострадавшие

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ДТП случилось накануне вблизи сёл Старые Каракушаны и Табаны Бричанского района.

По данным полиции, 28-летний водитель Audi на повороте выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулём которого находился 32-летний мужчина. В результате столкновения микроавтобус угодил в кювет, а Audi врезался в другую легковушку, марки Mercedes, которой управлял 67-летний водитель. После этого обе машины вылетели в кювет, передаёт protv.md.

В результате ДТП травмы получили водители Audi и микроавтобуса, их доставили в больницу. Все обстоятельства инцидента выясняются. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.