Авария с участием трёх машин произошла в Бричанах: есть пострадавшие

Авария с участием трёх машин произошла в Бричанах: есть пострадавшие

ДТП случилось накануне вблизи сёл Старые Каракушаны и Табаны Бричанского района. 

По данным полиции, 28-летний водитель Audi на повороте выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулём которого находился 32-летний мужчина. В результате столкновения микроавтобус угодил в кювет, а Audi врезался в другую легковушку, марки Mercedes, которой управлял 67-летний водитель. После этого обе машины вылетели в кювет, передаёт protv.md. 

В результате ДТП травмы получили водители Audi и микроавтобуса, их доставили в больницу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md