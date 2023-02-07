Авария под Бельцами: водитель въехал в стену остановки

Авария под Бельцами: водитель въехал в стену остановки

Серьёзное ДТП произошло этим утром недалеко от Бельц. Водитель не учёл погодные условия, врезался в чужую машину, а затем – в остановку.

По предварительной информации, 22-летний автовладелец на скользкой дороге въехал в автомобиль, стоявший у пешеходного перехода. После удара машина вылетела с проезжей части и врезалась в остановку, пишет echipa.md.

Пострадавших нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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