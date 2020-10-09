Водитель насмерть сбил пенсионерку на “зебре”

Водитель насмерть сбил пенсионерку на “зебре”

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Рыбнице. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на горожанку. 

Пострадавшую 85-летнюю женщину увезли в больницу с множественными травмами. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в реанимационном отделении.

Как пояснил 50-летний водитель автомобиля Opel, пишет mvdpmr.org, из-за сильного дождя он не заметил пенсионерку. Мужчина задержан, автомобиль помещён на штрафстоянку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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