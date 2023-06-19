Авария на “зебре”: пешеход получила серьёзные травмы

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В Карагаше на выходных произошло ДТП. Женщина 57 лет переходила дорогу по “зебре”, рядом катила велосипед. На неё совершил наезд водитель “Нивы”.

Пострадавшую доставили в Слободзейскую больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множеством ссадин и ушибов.

Со слов 53-летнего водителя, он видел, как женщина передвигалась по обочине дороги. Неожиданно для него она вышла на пешеходный переход. Водитель не успел среагировать, пишет novostipmr.com.

По факту аварии проводится разбирательство.

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