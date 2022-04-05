Авария на трассе Кишинёв-Оргеев: два человека госпитализированы

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Серьёзное ДТП произошло накануне у села Горное.

Пресс-секретарь инспектората полиции Криулян Елена Бэетрэу сообщила, что 71-летний водитель выезжал со второстепенной дороги и не остановился перед знаком “Стоп”. В результате произошло столкновение с Mercedes, которым управлял 23-летний мужчина, пишет echipa.md.

Виновника ДТП и 47-летнего пассажира Mercedes доставили в больницу. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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