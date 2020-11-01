Авария на трассе “Кишинёв-Леушены”: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Авария на трассе “Кишинёв-Леушены”: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня у села Кэприяна Страшенского района.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ГИП Диана Фетко, на трассе столкнулись автобус “Молдова-Чехия” и автомобиль Skoda, в котором находились двое взрослых и двое детей.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, виновником ДТП был водитель легкового авто. Мужчина пошёл на обгон в запрещённом месте, потерял контроль над управлением и врезался в автобус.

Водителю и пассажиру Skoda понадобилась госпитализация. К счастью, дети не пострадали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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