Авария на Телецентре: легковушка “поцеловалась” с грузовиком (ФОТО)

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Очередной дорожный инцидент произошёл этим утром на улице Миорица на Телецентре. Водитель легкового автомобиля при выезде с парковки столкнулся с грузовиком.

Из-за аварии движение на участке оказалось затруднено, пишет echipa.md. Информации о потерпевших к данному моменту не поступало.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Виновному грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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