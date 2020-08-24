Авария на Телецентре: легковушка “поцеловалась” с грузовиком (ФОТО)

Авария на Телецентре: легковушка “поцеловалась” с грузовиком (ФОТО)

Очередной дорожный инцидент произошёл этим утром на улице Миорица на Телецентре. Водитель легкового автомобиля при выезде с парковки столкнулся с грузовиком.

Из-за аварии движение на участке оказалось затруднено, пишет echipa.md. Информации о потерпевших к данному моменту не поступало.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Виновному грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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