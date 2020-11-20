Авария на скользкой дороге: BMW влетел в дерево

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Прошлым вечером в Тирасполе произошло ДТП. При повороте автомобиль BMW занесло. Машина ударилась о бордюрный камень, а затем врезалась в дерево.

Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей. К счастью, обошлось без серьёзных травм, госпитализация 26-летнему мужчине не понадобилась.

Как выяснилось, водитель ехал на летней резине. Возможно, это и привело к заносу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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