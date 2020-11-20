Авария на скользкой дороге: BMW влетел в дерево

Авария на скользкой дороге: BMW влетел в дерево

Прошлым вечером в Тирасполе произошло ДТП. При повороте автомобиль BMW занесло. Машина ударилась о бордюрный камень, а затем врезалась в дерево.

Чтобы извлечь водителя из машины, потребовалась помощь спасателей. К счастью, обошлось без серьёзных травм, госпитализация 26-летнему мужчине не понадобилась.

Как выяснилось, водитель ехал на летней резине. Возможно, это и привело к заносу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md