Авария на кругу в Оргееве: грузовик снёс столб и несколько ёлок (ФОТО)

Авария на кругу в Оргееве: грузовик снёс столб и несколько ёлок (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня на кругу в Оргееве. Грузовик, водитель которого не справился с управлением, снёс электрический столб и несколько ёлок. 

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, 65-летний водитель ехал в сторону муниципия Кишинёв из Бельц. По неустановленной пока причине он не справился с управлением грузовика с прицепом, в результате чего врезался в столб.

В аварии никто не пострадал, передаёт publika.md. Известно, что водитель был трезв. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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