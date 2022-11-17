Авария на Чеканах: Volkswagen врезался в столб

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ДТП случилось сегодня на улице Узинелор.

Водитель Volkswagen рассказал об аварии, в которую он попал, в соцсети. По его словам, он врезался в столб после того, как пытался избежать столкновения с другим автомобилем, за рулём которого находилась начинающая женщина-водитель, передаёт echipa.md.

По данным пресс-службы столичной полиции, машиной Volkswagen управлял 21-летний молодой человек. В результате ДТП он получил лёгкие травмы.

Полиция не может пока подтвердить или опровергнуть версию водителя. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

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