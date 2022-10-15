Авария на Чеканах: водитель такси умер за рулем от сердечного приступа (ВИДЕО)

Авария на Чеканах: водитель такси умер за рулем от сердечного приступа (ВИДЕО)

Авария произошла накануне на бульваре Мирча чел Бэтрын в столице.

Согласно полученным данным, у 55-летнего водителя такси случился сердечный приступ. В результате он потерял контроль над управлением, и Toyota врезалась в две машины, припаркованные на обочине дороги, передает unimedia.info.

На место происшествия приехала скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md