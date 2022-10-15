Авария на Чеканах: водитель такси умер за рулем от сердечного приступа (ВИДЕО)

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Авария произошла накануне на бульваре Мирча чел Бэтрын в столице.

Согласно полученным данным, у 55-летнего водителя такси случился сердечный приступ. В результате он потерял контроль над управлением, и Toyota врезалась в две машины, припаркованные на обочине дороги, передает unimedia.info.

На место происшествия приехала скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось. Обстоятельства инцидента выясняются.

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