Авария на Ботанике: водитель снёс светофор и скрылся с места ДТП (ФОТО)

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Об инциденте, случившемся накануне вечером на Мунчештской, в полицию сообщил очевидец.

По всей вероятности, водитель не справился с управлением. Автовладелец покинул место аварии, пишет echipa.md.

По данному факту было начато расследование: личность водителя устанавливается. Нарушителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов. За оставление места аварии его могут лишить прав сроком до 3 лет.

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