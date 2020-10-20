«Autosalubritate» получит 5 млн евро на реализацию проекта «Твёрдые бытовые отходы»

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Муниципальное предприятие «Regia Autosalubritate» получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития и грант в размере 5 миллионов евро на реализацию проекта «Твёрдые бытовые отходы в Кишинёве».

Генеральный примар Ион Чебан поприветствовал решение муниципальных советников, отметив, что этот проект – жизненно важен для столицы. Общий план финансирования предусматривает:

Кредит ЕБРР – 9 млн евро;

Кредит ЕИБ – 9 млн евро, который должен поступить в муниципалитет в качестве невозвратного через Министерство сельского хозяйства и регионального развития как часть Проекта по управлению отходами в стране;

Грант – 5 млн евро;

Финансирование муниципальных проектов – 7,96 млн евро, из которых 1,5 млн евро уже инвестировано;

Техническая помощь – 850 тыс. евро.

При поддержке двух банков будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцэренах и инвестирование в инфраструктуру коммуны, обновление автопарка предприятия, модернизация перегрузочной станции и другое.

После многих лет беспорядочного сбора и хранения отходов так больше не может продолжаться. Мы хотим модернизации во всём, что касается управления отходами в муниципии Кишинёв, – подчеркнул Ион Чебан.

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