«Autosalubritate» получит 5 млн евро на реализацию проекта «Твёрдые бытовые отходы»

«Autosalubritate» получит 5 млн евро на реализацию проекта «Твёрдые бытовые отходы»

Муниципальное предприятие «Regia Autosalubritate» получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития и грант в размере 5 миллионов евро на реализацию проекта «Твёрдые бытовые отходы в Кишинёве».

Генеральный примар Ион Чебан поприветствовал решение муниципальных советников, отметив, что этот проект – жизненно важен для столицы. Общий план финансирования предусматривает:

  • Кредит ЕБРР – 9 млн евро;
  • Кредит ЕИБ – 9 млн евро, который должен поступить в муниципалитет в качестве невозвратного через Министерство сельского хозяйства и регионального развития как часть Проекта по управлению отходами в стране;
  • Грант – 5 млн евро;
  • Финансирование муниципальных проектов – 7,96 млн евро, из которых 1,5 млн евро уже инвестировано;
  • Техническая помощь – 850 тыс. евро.

При поддержке двух банков будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцэренах и инвестирование в инфраструктуру коммуны, обновление автопарка предприятия, модернизация перегрузочной станции и другое.

После многих лет беспорядочного сбора и хранения отходов так больше не может продолжаться. Мы хотим модернизации во всём, что касается управления отходами в муниципии Кишинёв, – подчеркнул Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md