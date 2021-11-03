Атанасиадиас выйдет на матч против «Интера»

Греческий голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадиас накануне ответного матча с «Интером» признался, что готов к игре.

– Да, я пропустил матч в Милане, но сейчас чувствую себя хорошо. Всю неделю работал с командой. Я готов к игре. Мы хорошо изучили команду соперника, – сказал на предматчевой пресс-конференции Атанасиадиас.

Из-за травм не попадут в состав жёлто-чёрных Бобан Николов, Мусса Киабу и Момо Янсане. По словам наставника ФК «Шериф», остальные к бою готовы.

– Мы очень много работали над ошибками при стандартах. Два гола мы пропустили именно из-за них в Милане. Мы отрабатывали как оборонительные, так и атакующие действия при стандартах. Я уверен в своих ребятах. Уверен, что мы эти ошибки больше допускать не будем, – заявил Юрий Вернидуб в общении с журналистами.

«Шериф» примет чемпиона Италии на главной арене в Тирасполе уже сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет novostipmr.com.

В первом матче «Шериф» уступил «Интеру» со счетом 1:3. Это было первое поражение жёлто-чёрных в нынешнем евросезоне. «Шериф» возглавляет группу D, опережая «Реал-Мадрид», «Интер» и «Шахтер».

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